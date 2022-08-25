وكالة عدل : تعليمات صارمة لتسريع وتيرة أشغال المشاريع السكنية

وجه المدير العام المساعد المكلف بمتابعة مشاريع الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة أشغال المشاريع السكنية.

وأفاد بيان لوكالة عدل أن ذلك جاء عقب الإجتماع التقييمي المُنعقد أمس الأربعاء، بمقر المديرية العامة للوكالة بحضور المدراء الجهويين لكل من وهران وعنابة وقسنطينة وتيارت وسطيف والجزائر شرق والجزائر غرب وورقلة.

وحسب نص البيان، فإن التعليمات المُقدمة تتمثل في العمل على تدارك التأخر في مختلف الأشغال خاصة التهيئة الخارجية ووضع مخطط عمل يضمن سير الأشغال دون توقفـ والمحافظة على جودة ونوعية السكنات مع رفع وتيرة الأشغال.

بالاضافة الى إعداد محاضر كل 15 يوم حول تقدم الأشغال بالمشاريع التي يشرفون على متابعتها، وكذا ضرورة التبليغ عن العراقيل التي تعترض تقدم الأشغال،، وضرورة التنسيق مع مختلف المتدخلين في المشروع مع إتخاذ الإجراءات اللازمة مع مؤسسات الإنجاز المتقاعسة.

وتطرق المدير العام المساعد، إلى تقدم أشغال المشاريع المنطلقة مؤخرا الخاصة بأصحاب الملفات المقبولة، حيث دعا إلى ضرورة تسريع وتيرة الأشغال مع المحافظة على جودة ونوعية الأشغال.

في حين تطرق ذات المسؤول بوكالة “عدل”، للمؤسسات التربوية المرتقب تسليمها تحسبًا للدخول المدرسي المقبل، حيث دعا إلى معاينتها وضرورة رفع جميع التحفظات التي قد يسجلونها.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...