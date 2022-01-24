وكالة عدل تعلن عن تعليق مواعيد الإستقبال ودراسة الملفات بداية من اليوم

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في بيان لها، عن تعليق عملية تحديد المواعيد، بسبب تزايد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا وسط الموظفين والعمال.

وجاء في نص البيان:”ليكن في علم المكتتبين و قاطني أحياء سكنات عدل. أنه تم توقيف العملية المتعلقة بتحديد مواعيد الإستقبال و متابعة ملفاتهم لمدة اسبوع، وذلك بجميع المديريات الجهوية ويكون ذلك إبتداءا من اليوم الإثنين 24 جانفي إلى غاية يوم الثلاثاء 01 فيفري 2022″

وأوضح ذات البيان، أن عملية تحديد المواعيد توقفت بسبب تزايد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا وسط موظفيها و عمالها، مبرزا أنه تم وضع الرقم الأخضر 3040 تحت تصرف المكتتبين للإستفسار و الإجابة عن إنشغالاتهم.

ليديا كبيش

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