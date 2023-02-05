وكالة عدل تعرض 65 محل للبيع في العاصمة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، في بيان لها عن البيع بالمزايدة وبالتعهدات المختومة لـ65 محل تجاري في ولاية الجزائر.

وحسب نص البيان يتم البيع لكل محل على حدى، ويتعلق الأمر بالمحلات المتواجدة بحي 1500 مسكن عدل عين المالحة.

كما تؤكد الوكالة أنه بإمكان أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في المشاركة في هذه المزايدة التوجه إلى موقع” حي 416 مسكن عدل عمارة –الطابق الاول _ جسر قسنطينة -عين النعجة ” لسحب دفتر الشروط.

في حين حدد أخر اجل لإيداع العروض باليوم 15 من تاريخ اول صدور لهذا الإعلان على الساعة 12:00 بمقر المديرية الجهوية الجزائر شرق “حي 416مسكن_ جسر قسنطينة -عين النعجة”.

كما سيكون فتح الأظرف في جلسة علنية بنفس المقر وذلك في اليوم الموافق لتاريخ النهائي على الساعة 13:00.

رمزي أحمد توميات

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