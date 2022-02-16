وكالة عدل: تصنيف الشركات المتقاعسة في الخانة السوداء

16 فبراير، 2022

شدد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني على ضرورة تكثيف دوريات فجائية والعادية للأشغال بمختلف المشاريع.

وحسب بيان لوكالة عدل، فقد ترأس زيتوني، اجتماعا تنسيقيا، شدد من خلاله على الحرص على جودة ونوعية الإنجاز، مع إعداد محاضر أسبوعية توضح مدى تنفيذ تعليماته ميدانيا، وتؤكد تقدم سير الأشغال بمختلف المشاريع صيغة البيع بالإيجار .

ودعا ذات المتحدث المدراء الجهويين، إلى عدم التسامح مع الشركات المتقاعسة، التي لا تحترم معايير الجودة والنوعية، وتخل بدفتر الشروط المتعاقد عليه مع تصنيفها في الخانة السوداء وتطبيق الإجراءات القانونية المعمول بها ضدها، حتى وإن اقتضى الأمر فسخ الصفقة معها.

كما ألزم المدير العام،  المدريين الجهويين بمخطط عمل يهدف لتسريع وتيرة الأشغال للسكنات، بهدف تخصيص أكبر عدد ممكن منها بالإضافة إلى تسريع الأشغال المتعلقة بالتهيئة الخارجية الثلاثية الأولية والثانوية. والانتهاء منها في آجال محددة من أجل تسليم أكبر قدر ممكن.

رمزي أحمد توميات

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