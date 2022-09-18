وكالة الأنباء: لم يعد تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار مواز مثلما كان خلال 20 سنة الماضية

وكالة الأنباء: لم يعد تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار مواز مثلما كان خلال 20 سنة الماضية

نشرت وكالة الأنباء الرسمية برقية، تخص الانضباط والسرية في تسيير شؤون الدولة التي تميز فترة حكم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أكدت من خلالها أنه لم يعد تسيير شؤون قصر المرادية يتم في إطار مواز، غير رسمي وغير منظم، مثلما كان عليه الأمر لما يزيد عن عشريتين مضت.

ووفقا للبرقية، فقد عكف رئيس الجمهورية على عصرنة تسيير المؤسسة الأولى في البلاد واضفاء الاحترافية عليها، والتقدم الهائل الذي تم احرازه في تسيير هياكل رئاسة الجمهورية.

وأفادت البرقية: “فلا شيء الأن يترك للصدفة حيث وضع الرئيس تبون بصمته، لاسيما في ما يخص التحولات التي عرفها تسيير قصر المرادية، تضيف البرقية”، مستدلة بالإعلان عن التعيينات التي يقرها رئيس الجمهورية كأفضل مثال على التغير في نمط التسيير بالرئاسة.

كما لم تعد المعلومات تتسرب قبل نشر بيان رئاسة الجمهورية، فاليوم لا تجرؤ أي وسيلة اعلام على التكهن بأسماء المغادرين أو الوافدين.

فلقد ولى عهد الاشاعات وتسريب المعلومات صحيحة كانت أم غير ذلك, أين كانت فيه جريدة الكترونية وقناة تلفزيونية معروفتان تحوزان على القائمة المرسلة من الرئاسة 48 ساعة قبل وكالة الأنباء الرسمية، يضيف المصدر.

كما شددت البرقية، على أنه لم تكن الأمور تسيير على ما يرام في تلك الفترة، فالحركة الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك الولاة بعد ثلاثة أشهر من عمل تقييمي دقيق لمردود كل والي، لم تحد عن هذه القاعدة التي رسخها رئيس الجمهورية، فالمعنيون أنفسهم بهذه الحركة لم يتم اعلامهم إلا لحظات قبل الاعلان الرسمي.

وأكدت ذات البرقية، على أن الرئيس تبون حدد النهج الواجب اتباعه، مشددا على ضرورة تحلي وزراءه بـ “السرية” و”الانضباط”، إذ يتعين عليهم السهر بشكل خاص على احترام ما يتم تداوله خلال مجلس الوزراء واجتماعات الحكومة، فالأمر متعلق بمصداقية الدولة.

ليديا كبيش

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