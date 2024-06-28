وقفة احتجاجية ضد تورّط شركة إنجي الفرنسية في نهب ثروات الصحراء الغربية

وقفة احتجاجية ضد تورّط شركة إنجي الفرنسية في نهب ثروات الصحراء الغربية

نظّم المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية، الخميس، على هامش اختتام دورته الربيعية، وقفة احتجاجية ضد نهب الثروات الطبيعية والموارد الوطنية الصحراوية؛ وضلوع شركة الطاقة الفرنسية إنجي في سياسات الاحتلال المغربي الاستعمارية في الصحراء الغربية والعدوان على الشعب الصحراوي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية.

واستنكر المجلس الوطني الصحراوي في بيان له، تورّط شركة إنجي الفرنسية في نهب ثروات الصحراء الغربية.

كما طالب المجلس الوطني الصحراوي الشركة الفرنسية بالوقف الفوري لانشطتها التي تنتهك سيادة أراضي من الجمهورية الصحراوية ووقف نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية طبقا للأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية، تضيف وكالة الأنباء الصحراوية.

وحمل المجلس الوطني الشركة الفرنسية المسؤولية القانونية الكاملة لانشطتها المخالفة للقانون الدولي، يختم المصدر ذاته.

ش.ن