وفد من مسؤولي الشركة الماليزية “Lion Group” في زيارة عمل إلى الجزائر

استقبل اليوم الإثنين٬ الأمين العام لوزارة الصناعة، صلاح الدين بلبريك، بمقر الوزارة، وفدا من مسؤولي الشركة الماليزية “Lion Group”، المتخصصة أساسا في صناعات الحديد والصلب، المناجم والفلاحة، والذين يقومون بزيارة عمل إلى الجزائر لاستكشاف فرص الاستثمار فيها٬ وذلك بحضور إطارات من وزارة الصناعة٬ حسب بيان للوزارة الوصية.

وخلال هذا اللقاء، اطلع بلبريك الوفد الماليزي على فرص الإستثمار في الجزائر٬ والمؤهلات التي تحوزها في عديد الفروع الصناعية التي ترغب الجزائر في تطويرها٬ يذكر البيان.

وقد أبدت الشركة الماليزية، في هذا الإطار، رغبتها في تجسيد مشاريع صناعية في الجزائر٬ يختم البيان.

حورية سعداوي

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