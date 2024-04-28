وفد مجلس الأمة المشارك في المؤتمر السادس لرابطة برلمانيون من أجل القدس يلتقي إسماعيل هنية

قابل، اليوم الأحد، أعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة، المشارك في المؤتمر السادس لرابطة برلمانيون من أجل القدس، إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بمدينة إسطنبول التركية.

وأفاد بيان لمجلس الامة أنّ اللقاء شكل سانحة تطرّق خلالها إسماعيل هنية لآخر تطورات الوضع المأساوي الدامي في فلسطين، بسبب الحرب الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة..

كما استعرض ظروف الجبهة الداخلية التي لم تزدها الكارثة الإنسانية إلا وحدة وعزما، وتباحث مع أعضاء الوفد البرلماني لمجلس الأمة المساعي والجهود الرامية إلى وقف الإبادة وإغاثة الشعب الفلسطيني وحمايته وتعزيز التضامن مع قضيته العادلة حتى تحرير أرضه كاملة من براثن الهمجية الصهيونية، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف… وفي هذا السياق، عبر عن إجلاله وإكباره للجزائر شعبا وبرلمانا وحكومة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لموقفها المساند قولا وفعلا، والداعم بكل الوسائل لحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، لاسيما عبر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي..

وجدّد رئيس الوفد البرلماني أحمد خرشي، نائب رئيس مجلس الأمة، إسماعيل هنية، باسم صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، خالص التعازي على إثر استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده في غزة، وإلى جميع أسر الشهداء الذين ارتقوا إثر هذا العدوان الغاشم… كما حيا الصمود البطولي للشعب الفلسطيني رغم قساوة الوضع وهول المعاناة، وأكد أن موقف الجزائر الداعم واللامشروط لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة والمطالبة بحقوقه المشروعة، هو واجب والتزام وطني لا رجعة فيه، معبرا عن قداسة المكانة التي تحتلها فلسطين في وجدان الشعب الجزائري، والتي تجسدها الدبلوماسية الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لإسماع صوت القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، وحشد الدعم الدولي اللازم من أجل الدفع بها نحو الحل الذي يحفظ للفلسطينيين حقهم في الأرض والعودة، يضيف بيان مجلس الامة.

ش.ن