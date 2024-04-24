وفد كندي رفيع يحل بالجزائر في زيارة تستغرق ثلاثة ايام 

حل ليلة أمس الثلاثاء بمطار هواري بومدين الدولي، وفد من غرفة العموم الكندية بقيادة رئيسها غريغ فورغس، في إطار زيارة رسمية إلى الجزائر تستغرق ثلاثة أيام حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني

وكان في استقبال الوفد الضيف كل من نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، منذر بودن، ورئيس المجموعة البرلمانية للصداقة الجزائر – كندا، مولود دحموش.

وسيجري الوفد البرلماني الكندي خلال مكوثه بالجزائر لقاءات مع رئيسي غرفتي البرلمان، صالح قوجيل وابراهيم بوغالي، كما سيلتقي عددا من كبار المسؤولين في الدولة

رمزي أحمد توميات