وفد عن لجنة الصحة للمجلس الشعبي الوطني يتفقّد حال المصابين جراء انفجارات الغاز بمستشفى الدويرة

23 أكتوبر، 2022

تنقل وفد  عن لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، بتكليف من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، يوم الجمعة 21 أكتوبر الجاري برئاسة رياض خلاف، رئيس اللجنة، إلى المستشفى الجامعي” جيلالي بونعامة” بالدويرة و ذلك لمعاينة و تفقد حالة المصابين بالحروق، جراء حوادث انفجارات الغاز المختلفة التي ألمت بعدد من المواطنين بكل من ولايات المنيعة البليدة وسطيف.

و شكر الوفد القائمين على المصلحة الاستشفائية للحروق على الجهود التي يبذلونها للتكفل بهؤلاء المصابين.

حورية سعداوي

23 أكتوبر، 2022

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