وفد عن الجمعية العالمية للجان الأولمبية الوطنية في ضيافة مجلس الأمة

استقبلت نجية وجدي دمرجي، نائب رئيس مجلس الأمة بمعية محمد رضا اوسهلة، نائب رئيس مجلس الأمة، ;محمد عمرون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية في الخارج ;الياس عاشور، رئيس لجنة التجهيز والتنمية المحلية، بتكليف من صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، وفدا عن الجمعية العالمية للجان الأولمبية الوطنية، برئاسة السيد ميتشال روبين.

وأفاد بيان لمجلس الأمة أنّ الوفد قام بزيارة لعدد من فضاءات المجلس لا سيما قاعة الجلسات والقاعة الشرفية “مصطفى بن بولعيد” واستمع لشروحات ضافية حول تاريخ البناية ورمزيته في جزائر ما بعد استعادة السيادة الوطنية ودور مجلس الأمة والمهام الدستورية في الهرم المؤسساتي للدولة الجزائرية، يضيف البيان.

للتذكير، فان وفد الجمعية العالمية للجان الأولمبية الوطنية يقوم بزيارة لبلادنا بدعوة من اللجنة الأولمبية الجزائرية وجمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية التي يراسها مصطفى بيراف للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة لجمعية الأكاديميات الوطنية الأولمبية الإفريقية المنعقدة ببلادنا يوم الاثنين 04 مارس 2024…كما شارك وفد الجمعية العالمية للجان الأولمبية الوطنية، يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 في منتدى “حماية البيئة ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري” المنظم من طرف جمعية اللجان الوطنية الأولمبية الإفريقية، يختم البيان.

رباب.أ

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