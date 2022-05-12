انطلقت يوم أمس الأربعاء بمدينة كاستريس عاصمة جزيرة سانت لوسيا بمنطقة الكاريبي أشغال الحلقة الدراسية الإقليمية لمنطقة المحيط الهادئ التي تنظمها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (لجنة الأربعة والعشرين) التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحسب وكالة الأنباء الصحراوية، يشارك في هذا الحلقة الدراسية وفد صحراوي يضم كل من عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، الدكتور سيدي محمد عمار، وسفير الجمهورية الصحراوية بكوبا، عمار بولسان.

ووفقا للمصدر، فقد ألقى الوزير الأول لسانت لوسيا كلمة الافتتاح التي ذكر فيها بأهمية ممارسة الشعوب المستعمَرة لحقها في تقرير المصير الذي يعتبر الحق الأساسي الذي نالت على أساسه معظم البلاد في المنطقة استقلالها. كما أكدت العديد من الدول أثناء مداخلاتها على ضرورة تعجيل عملية إنهاء الاستعمار من الأقاليم السبعة عشر المسجلة عل جدول أعمال اللجنة.

وتعد قضية الصحراء الغربية إحدى القضايا المسجلة على جدول أعمال الحلقة الدراسية ومن المبرمج أن يلقي الدكتور سيدي محمد عمار كلمة أمام الحلقة الدراسية حول الموضوع.

رمزي أحمد توميات

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