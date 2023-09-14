وفد برلماني يشارك في المؤتمر الدولي التاسع للشباب البرلماني بفيتنام

يشارك وفد برلماني مشترك فيما بين غرفتي البرلمان (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، في أشغال المؤتمر الدولي التاسع للشباب البرلماني، الموسوم دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار. المنعقد بعاصمة جمهورية فيتنام الاشتراكية هانوي.

ويتكوّن الوفد الجزائري حمزة بوحفص و عصام نشمة عن مجلس الأمة و قريشي أمنينة، و مالك الحبيب، عن المجلس الشعبي الوطني.

وأوضح بيان لمجلس الأمة أن الاتحاد البرلماني الدولي يعكف على تنظيم هدا المؤتمر بصفة منتظمة منذ العام 2014، للتبادل والتعلم وتحديد الإستراتيجيات المشتركة والمبتكرة لتعزيز تمكين الشباب. وركزت المؤتمرات السابقة على مسألة تمكين الشباب، وقدمت توجيهات سياسية في مجالات عدة، منها المشاركة السياسية، والسلم والأمن، وأهداف التنمية المستدامة، والإدماج الاجتماعي والإقتصادي، والتعليم والتوظيف، والرفاه، والتعافي من جائحة كوفيد،19- والعمل المناخي.

وسيناقش المشاركون في المؤتمر من برلمانيين وخبراء وأكادميين، موضوع دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار…وسيقوم المؤتمرين بتقييم التقدم المحرز، وتسليط الضوء على الأهمية المتزايدة للتكنولوجيا والابتكار لتسريع وتيرة العمل نحو هذه الأهداف العالمية. كما سيمكن المؤتمر البرلمانيين الشباب من بناء المعرفة والخبرة لتمكينهم من أداء أدوارهم بشكل أفضل فيما يتعلّق بمواضيع الساعة، مثل التحول الرقمي، الابتكار والشركات الناشئة، والقيم الثقافية والإنسانية من أجل التنمية المستدامة، حسب ذات البيان.

ش.ن

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