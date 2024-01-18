وفد برلماني كوري في زيارة إلى الجزائر هذا الجمعة

18 يناير، 2024

يحلّ يوم غد الجمعة، بالجزائر، وفد برلماني من جمهورية كوريا، يقوده كيم جين بيو kim jin PYO، رئيس المجلس الوطني، وذلك في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

وسيجري إبراهيم بوغالي، يوم الأحد، محادثات بمقر المجلس، مع نظيره الكوري، يكون محورها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، حسب ذات المصدر.

وعقب ذلك، سيجري رئيس الوفد الضيف، محادثات مع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، كما سيقوم بزيارة عدد من المرافق والمعالم.

شرف الدين عبد النور

18 يناير، 2024

مقالات ذات صلة

من 10 الى 14 يناير…الطبعة الثانية لصالون الترقية العقارية والبناء العصري والديكور

22 ديسمبر، 2022

جبهة البوليساريو تعقد دورتها العادية الثالثة

12 يناير، 2021

 جثمان رئيس الدولة السابق بن صالح يوارى الثورى بمقبرة العالية

23 سبتمبر، 2021

مشروع قانون تنظيم الصحف الإلكترونية على طاولة الوزير الأول

7 أكتوبر، 2020
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز 2023
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: