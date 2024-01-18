وفد برلماني كوري في زيارة إلى الجزائر هذا الجمعة

يحلّ يوم غد الجمعة، بالجزائر، وفد برلماني من جمهورية كوريا، يقوده كيم جين بيو kim jin PYO، رئيس المجلس الوطني، وذلك في إطار زيارة رسمية تدوم أربعة أيام، حسب ما أورده بيان المجلس الشعبي الوطني.

وسيجري إبراهيم بوغالي، يوم الأحد، محادثات بمقر المجلس، مع نظيره الكوري، يكون محورها سبل تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، حسب ذات المصدر.

وعقب ذلك، سيجري رئيس الوفد الضيف، محادثات مع رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، كما سيقوم بزيارة عدد من المرافق والمعالم.

شرف الدين عبد النور

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