وفد سنغالي يصل إلى الجزائر للمشاركة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي

وصل صبيحة، اليوم الأربعاء، وفد برلماني عن جمهورية السنغال الى الجزائر للمشاركة في الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومن المرتقب أن تجرى أشغال المؤتمر، يومي 29 و30 جانفي الجاري بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة.

وكان في استقبال الوفد عند وصوله إلى المطار الدولي الجديد هواري بومدين، محمد يزيد بن حمودة، عضو اللجنة التنفيذية في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي رفقة محمد طليبة عضو مجلس الأمة والعضو الدائم في الاتحاد.

رمزي أحمد توميات

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