وفد اقتصادي أرجنتيني مهم في زيارة عمل إلى الجزائر

سيقوم وفد اقتصادي أرجنتيني مهم بزيارة عمل إلى الجزائر في الفترة من 13 إلى 17 ماي الجاري، و هذا في اطار المشاورات السياسية الثنائية لتوطيد علاقات الصداقة والتعاون بين الجزائر والأرجنتين ، واستمرارا لعقد الدورة السابعة لمجلس الوزراء في نوفمبر 2022.

وأفاد بيان للخارجية أن أعضاء هذه البعثة المكونة من أكثر من أربعين عضوًا ، يمثلون المجالات المؤسساتية والاقتصادية الأرجنتينية ، سيلتقون أثناء إقامتهم في الجزائر ، بنظرائهم الجزائريين، الذين يمثلون المنظمات الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين.

وبهذه المناسبة ، سيشارك الوفد الأرجنتيني يوم 15 ماي، في المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه وزارة التجارة وترقية الصادرات، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة (CACI) ، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ، والتي ستسجل مشاركة ممثلي المؤسسات والمنظمات والمتعاملين الاقتصاديين في البلدين، حسب ذات البيان.

سيركز عمل المنتدى المذكور على دراسة فرص التعاون والشراكة في مختلف القطاعات ، ولا سيما قطاعي الزراعة والصناعة.

وبهذه المناسبة ، يضيف البيان، سيتم تقديم أوراق حول آلية تعزيز الصادرات غير الهيدروكربونية ومناخ الأعمال في الجزائر في ضوء الإطار القانوني الجديد الذي يحكم الاستثمار على وجه الخصوص.

وأشار البيان إلى أن الأرجنتين هي أحد الشركاء الرئيسيين للجزائر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، حيث تعمل بلادنا معها لتعميق وتنويع علاقاتها الثنائية.

وخلص بيان الخارجية بالقول “تعكس هذه المهمة إرادة السلطات العليا في البلدين لبث روح جديدة في التعاون الثنائي وتعزيز التبادلات الاقتصادية والشراكة ، من أجل الارتقاء بها إلى مستوى الإمكانات المتاحة للاقتصاديين”.

ليديا كبيش

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