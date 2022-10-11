وفاة 8 أشخاص جراء التقلبات الجوية الأخيرة

11 أكتوبر، 2022

أعلنت اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية، عن وفاة 8 أشخاص، جراء التقلبات الجوية عبر التراب الوطني.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم صبيحة اليوم في حدود الساعة 07 و 15 دقيقة العثور وإنتشال جثتي شخصين. كانا على متن شاحنة، جرفتهما مياه واد بوكرية في ولاية تيارت يوم أمس، تم العثور عليهما على بعد حوالي 04 كلم من مكان فقدانهما .

أما على مستوى ولاية سعيدة، فقد باشرت مصالح الحماية المدنيةمهامها منذ بداية تساقط الامطار بداية بعمليات تعرف. ومعاينة استطلاع عبر شوارع المدينة وبلديات و دوائر الولاية. و كذا مراقبة حالة الطرق حيث تم اجلاء 9اشخاص من مناطق مختلفة كانو
محاصرين.

في حين تسجيل حالة و فاة و إصابة آخر أثر تعرضهما لحادث مرور بمنطقة مريغية بلدية هونت دائرة سيدي بوبكر .
في المقابل تم العثور على جثة الطفل13سنة الذي جرفته السيول بعد عملية تمشيط واسعة، يضيف البيان.

رمزي أحمد توميات

11 أكتوبر، 2022

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