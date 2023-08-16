وفاة 4 أشخاص و إصابة 38 أخرين في حادث مرور بالمدية

كشفت الحماية المدنية، اليوم، في بيان لها عن وفاة 4 أشخاص و إصابة 38 شخصا بجروح، في حادث مرور بولاية المدية.

و جاء في بيان الحماية المدنية، “تدخلت مصالحنا في حدود الساعة 05سا55د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شمال جنوب اتجاه البليدة بالغزاغزة ، الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة نفعية و شاحنة ، خلف الحادث كحصيلة أولية وفاة 04 اشخاص وإصابة 38 شخص تم اسعافهم من طرف مصالحنا ونقلهم إلى مستشفى المدية.

سخرت الحماية المدنية لهذه العملية 03 شاحنات و09 سيارات إسعاف.

العملية تمت تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية المدية”.

شرف الدين عبد النور

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