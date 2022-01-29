وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة اختناقا بالغاز بقسنطينة

29 يناير، 2022
لقي 4 أشخاص من عائلة واحدة، مصرعهم إختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، بالمدينة الجديد علي منجلي في ولاية قسنطينة.
وحسب بيان للمديرية الولائية للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الحماية المدنية التابعة للوحدة الرئيسية بعلي منجلي و وحدة القطاع لبلدية عين سمارة، ليلة الجمعة إلى السبت في حدود الساعة 21 و 38 دقيقة ، بالمدينة الجديدة علي منجلي الوحدة الجوارية 20 ب/د الخروب، من أجل حالة إختناق أربعة ضحايا بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة.
وحسب نص البيان فإن الضحايا من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 25 و 65 سنة، حيث تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث مستشفى الدكتور عبد القادر بن شريف بعلي منجلي.
رمزي أحمد توميات

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