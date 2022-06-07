لقي 35 شخص مصرعهم، وأصيب 1355 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، اثر 1221 حادث مرور سجلت عبر التراب الوطني، خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 4 جوان الجاري.

وكشف بيان لمصالح الحماية المدنية، أنه تم تسجيل أثقل حصيلة في ولاية الجزائر بوفاة 6 أشخاص في مكان الحادث وجرح 150 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 149 حادث مرور.

ووفقا لنص البيان، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 2136 تدخل سمحت بإخماد 1514 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها في ولاية الجزائر، حيث تم تسجيل 103 تدخل على إثر 71 حريقا.

كما قامت ذات المصالح في مجال العمليات المختلفة بـ 6951 تدخل لتغطية 6017 عملية إسعاف وإنقاذ 415 شخص من الخطر، يضيف ذات المصدر.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...