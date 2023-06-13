وفاة 33 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

لقي 33 شخصا حتفهم وأصيب 1154 آخرون بجروح، خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 10 جوان الجاري، على إثر 941 حادث مرور وقع عبر مناطق مختلفة من ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة سُجلت بولاية المسيلة بوفاة 4 أشخاص وجرح 73 آخرين على إثر 36 حادث مرور.

هذا وقد قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ896 تدخل سمح بإخماد 607 حريق بين ما هو منزلي، صناعي وحرائق مختلفة، بكل من ولاية الجزائر بـ72 حريق، تلمسان 35 ووهران 34 حريق.

أما في مجال العمليات المختلفة، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ9922 تدخل من أجل إنقاذ 461 شخص في حالة خطر و تغطية 7846 عملية إسعاف.

رمزي أحمد توميات

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