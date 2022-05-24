توفي 31 شخص حتفهم في حوادث المرور خلال أسبوع في حين أصيب 1511 آخرين بجروح متفاوتة خطورة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري كانت في ولاية الجزائر بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث و جرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.

ووفقا للمصدر، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا.

أما في مجال العمليات المختلفة، فقد قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف وإنقاذ 530 شخص من الخطر.

ليديا كبيش

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