وفاة 31 شخص خلال أسبوع إثر حوادث المرور

24 مايو، 2022

توفي 31 شخص حتفهم في حوادث المرور خلال أسبوع في حين أصيب 1511 آخرين بجروح متفاوتة خطورة، حسبما أفادت به مصالح الحماية المدنية، في بيان لها.

وحسب نص البيان، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة سجلت خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 ماي الجاري كانت في ولاية الجزائر بوفاة 04 أشخاص في مكان الحادث و جرح 115 آخرين تم إسعافهم وتحويلهم إلى المراكز الاستشفائية على إثر 120 حادث مرور.

ووفقا للمصدر، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بـ 1410 تدخل سمحت بإخماد 925 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفة، أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 93 تدخلا على إثر 68 حريقا.

أما في مجال العمليات المختلفة، فقد قامت ذات الوحدات خلال نفس الفترة بـ 6529 تدخل لتغطية 5450 عملية إسعاف وإنقاذ 530 شخص من الخطر.

ليديا كبيش

24 مايو، 2022

مقالات ذات صلة

بيان/ الجزائر تُعرب عن دعمها للأمن والاستقرار في المملكة الأردنية الهاشمية

4 أبريل، 2021

 توقيف 35 تاجر مخدرات وضبط أزيد من 12 قنطار من المخدرات المغربية

22 ديسمبر، 2021

الرئيس تبون يشرع في زيارة إلى تونس غدا الأربعاء

14 ديسمبر، 2021

 المتعاملون الاقتصاديون مدعوون إلى تقديم برنامجهم التقديري السنوي للاستيراد

27 يناير، 2022
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: