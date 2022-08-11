وفاة 3 أشخاص في حادث اصطدام شاحنة وسيارة بعين الدفلى

لقي صبيحة اليوم الخميس 3 أشخاص حتفهم، في حادث مرور وقع بالطريق السيار في شطره التابع لولاية عين الدفلى وبالتحديد في اقليم دائرة العطاف.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، أن الحادث تمثل في اصطدام ما بين شاحنة نصف مقطورة، على متنها حاوية conteneur و بداخل الحاوية دلاء الدهن و سيارة من نوع رونو سامبول تعمل بGpL الاصطدام اتبعه نشوب حريق بالسيارة.

وحسب المصدر، فقد وقع الحادث في حدود الساعة 02سا30د على محور الطريق السيار شرق-غرب في شطره التابع لولاية عين الدفلى و بالتحديد في اقليم دائرة العطاف.

وأسفر الحادث الأليم، عن وفاة ثلاثة اشخاص منهم اثنان مفحمين بعين المكان و احتراق كلي للسيارة مع خسائر مادية معتبرة للشاحنة.

رمزي أحمد توميات

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