وفاة 3أشخاص إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين ببلدية جباحية

تدخلت مصالح الحماية المدنية٬اليوم الأربعاء٫على الساعة 03سا15د٬من أجل حادث انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تشغل خط الجزائر سوق أهراس٬بالطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر بلدية جباحية المكان المسمى بلحناش،حسب بيان للحماية المدنية.

وأوضح البيان٬بأن الحادث خلف 3 وفيات و 10 جرحى٬أين تم إسعافهم و نقلهم الى مستشفى الاخضرية٬ فيما تم تحويل الوفيات الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

وختم البيان٬بأن العملية تمت بحضور والي الولاية و مدير الحماية المدنية للولاية.

حورية سعداوي

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