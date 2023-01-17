وفاة 28 شخص وانقاذ 200 آخرين من موت محقق في ظرف أسبوعين

تم تسجيل 28 حالة وفـاة اختناقا بغاز أحادي الكربون، وانقاذ أكثر من 200 شخص منذ بداية شهر جانفي، حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية، النقيب نسيم برناوي، اليوم الثلاثاء.

وأوضح برناوي في حديثه للتلفزيون العمومي، أن الفترة المذكورة شهدت وفـاة أربع عائلات كاملة، كان آخرها حادث امس بالكاليتوس، وقبلها بوسعادة 09 أشخاص من عائلة واحدة وسطيف 06 أشخاص وشخصين بأم البواقي وشخصين بمستغانم، وغيره.

وفي نفس السياق كشف ذات المتحدث، انه تم خلال نفس الفترة انقاذ حوالي 200 شخص من موت محقق أسعفوا في اللحظات الأخيرة.

وأشار برناوي إلى أن هذه الفترة الممتدة من ديسمبر إلى جانفي هي اللفترة الأكثر التي يتم تسجيل بها حوادث الاختناق بالغاز.

ليديا كبيش

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