وفاة 264 شخص غرقا خلال موسم الاصطياف

توفي 264 شخص غرقا، خلال الفترة الممتدة من 16 جوان إلى 15 سبتمبر الجاري، حسبما كشفت عنه حصيلة المديرية العامة للحماية المدنية الخاصة بموسم الاصطياف.

و أحصى جهاز حراسة الشواطئ وفاة 182 شخصا غرق من بينهم 103 غرقى على مستوى الشواطئ ممنوعة السباحة و79 في الشواطئ المسموحة من بينهم 26 خارج أوقات عمل جهاز الحماية المدنية.

و سجلت مصالح الحماية المدنية 88207 تدخل على مستوى 427 شاطئا المسموح للسباحة مما سمح بإنقاذ 60961 شخصا من موت محقق وكذا تقديم الإسعافات الأولية لـ 21575 آخرين بعين المكان على مستوى مراكز حراسة شواطئ، إلى جانب تحويل 4442 مصابا إلى مختلف المصالح الاستشفائية المحلية.

وحسب ذات الحصيلة، فقد تمكن أعوان الحراسة من إنقاذ 370 شخص كانوا على مستوى المركبات المائية، تضيف ذات الحصيلة.

هذا وسخرت المديرية العامة للحماية المدنية على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة جهاز عملي مكون من 11000 عون مختصين مجهزين بمختلف عتاد التدخل في البحر، مبرزة أن الفئة العمرية للمتوفيين تتراوح بين 10 إلى 23 سنة .

أما بالنسبة لحالات الغرق في المسطحات المائية، فقد تم تسجيل 82 حالة وفاة غرقا أغلبهم من المراهقين، منهم30 حالة وفاة غرقا في البرك المائية، 24 حالة في المجمعات المائية، 11 حالة في السدود، 08 حالات في الأحواض المائية والمسابح، 06 حالات في الودية و 03 حالات في البحيرات.

ليديا كبيش

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