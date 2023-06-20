وفاة 22 شخصا في حوادث المرور خلال أسبوع

20 يونيو، 2023

توفي 22 شخصا في حين أصيب 1346 آخرون بجروح، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 جوان الجاري، على إثر 1077 حادث مرور سجل بعدة ولايات من الوطن.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإنّ أثقل حصيلة سجلت بولاية سيدي بلعباس بوفاة 3 أشخاص وجرح 23 آخرين على إثر 18 حادث مرور.

وقامت وحدات الحماية المدنية بـ 1272 تدخل سمح بإخماد 865 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة، أهمها سجلت بولاية مستغانم بـ 73 حريقا الجزائر 68 حريقا وكذا وهران بـ 60 حريقا.

في حين قامت مصالح الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 11742 تدخل من أجل انقاذ 498 شخص في حالة خطر وتغطية 9480 عملية إسعاف.

رمزي أحمد توميات

20 يونيو، 2023

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