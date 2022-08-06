وفاة 18 شخص إثر حوادث المرور خلال يومين

وفاة 18 شخص إثر حوادث المرور خلال يومين

توفي 18 شخصا وأصيب 491 آخرين بجروح متفاوتة، بسبب حوادث المرور المسجلة خلال ال 48 ساعة الأخيرة، حسب ما أفادت به اليوم السبت مصالح الحماية المدنية في بيان لها.

ووفقا لنص البيان، فقد تم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية عين قزام بوفاة 4 أشخاص وإصابة 19 آخرين بجروح على إثر انحراف سيارة نفعية وانقلابها على مستوى الطريق الوطني رقم 01

بالإضافة الى وفاة 4 أشخاص وإصابة شخص بجروح في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 06 ببلدية سيدي احمد, دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.

كما انتشلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة جثث 7 أشخاص توفوا غرقا، 6 منهم بشواطئ البحر وآخر بمجمع مائي، وذلك بكل من الجزائر, تيبازة, سكيكدة, الطارف, مستغانم وغليزان.

من جهة أخرى، قامت ذات المصالح بإخماد حريقين بكل من ورقلة وتيميمون دون تسجيل ضحايا حيث مكن تدخل الاسعافات من السيطرة على هذه الحرائق ومنع انتشارها إلى باقي الأماكن المجاورة.

رمزي أحمد توميات

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