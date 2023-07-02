وفاة 03 أشخاص و اصابة 219 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة في حوادث المرور

وفاة 03 أشخاص و اصابة 219 آخرين خلال ال 24 ساعة الأخيرة في حوادث المرور

لقي 03 أشخاص مصرعهم في حين اصيب 219 آخرين خلال 24 ساعة الأخيرة في حوادث المرور التي وقعت عبر مناطق مختلفة من أرض الوطن.

وسجلت مصالح الحماية المدنية، خلال 24 ساعة الاخيرة، 166 حادث خلف 219 جريح و3 وفيات في مختلف ولايات الوطن حسب بيان للحماية المدنية.

ووفقا لنص البيان فقد تم تسجيل 3 حالات غرق خلال 24 ساعة الماضية، منها غريق في البحر بولاية الطارف وعملية البحث متواصلة.

كما سجلت ذات المصالح، غريق في البحر بولاية سكيكدة وعملية البحث مازالت متواصل وغريق في مجمع مائي بولاية ميلة تم انتشاله

ليديا كبيش

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