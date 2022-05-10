فتحت المصالح المختصة بشرشال تحقيقا حول ملابسات وفاة أحمد ب بالمستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 15 مزرعة بلحسن، بالقمة الحمراء غرب مدينة شرشال هذا الاثنين 09 ماي 2022. وأرجأ الكثير سبب الوفاة إلى إصابة بالغة على مستوى الصدر إثر سقوط عرضي تعرّض إليه المتوفى، بعد أن تمّ نقله إلى العيادة المتعدّدة بوجمعة منصوري، ومن ثمّة إلى مستشفى سيدي غيلاس أين لفظ أنفاسه الأخيرة، متأثرا بنزيف داخلي حاد.

واقترن خبر الوفاة لدى عائلته وعموم المواطنين، برواية الشهود الذين حضروا الحادثة، حيث َيرْوُون أنّ المعني تعرّض إلى إصابة إثر عملية تفريغ شاحنة قادمة من ورشة 1033 مسكن عدل، إذ تتّخذ الشركتان الحائزتان على صفقة التهيئة الخارجية لحي عدل هذا المكان التابع للمستثمرة الفلاحية مفرغة للأتربة والنفايات الصلبة المستخرجة من الورشة قصد انجاز أشغال التهيئة الخارجية.

وكان المتوفى يُعيل عائلته من عائدات الخردوات، حيث يعمل رفقة مجموعة أخرى على جمع بقايا الحديد المفرّغ مع الأتربة من طرف شاحنات المقاولتين، ليُعاد بيعه كخردة يجمع منها لقمة عيش أسرته، غير أنّ ما تعرّض له هذا الاثنين إثر تفريغ إحدى الشاحنات أرداه قتيلا، وسجّلت المصالح الطبية لمستشفى سيدي غيلاس حالة وفاة عنيفة يتطلّب تشريح الجثّة لمعرفة السبب الحقيقي المؤدّي للوفاة بهذه الطريقة.

وكانت السلطات المحلية بشرشال قد منحت الشركتين المكلفتين بانجاز التهيئة الخارجية لحي عدل تصريحا لتفريغ الأتربة والنفايات الصلبة بهذا الأرضية الفلاحية التابعة للمستثمرة الجماعية رقم 15 مزرعة بلحسن، لقربها من الورشة، ما يسمح بتوفير الوقت وتقليص التكلفة المخصّصة لهذه العملية وفق دفتر الشروط.

وستكشف نتائج تشريح الجّثة والتحقيات ملابسات هذه الحادثة، فيما إذا كان السقوط العرضي هو السبب الحقيقي للوفاة أم عملية تفريغ الشاحنة، ما سيحوّل ملف القضية إلى القتل الخطأ وهذا يؤدي حتما إلى تحقيق أعمق يمنح أهل الضحية حقوقا قد تُخفّف عنهم ويلات المأساة وتداعياتها.

حسان خروبي

معجب بهذه: إعجاب تحميل...