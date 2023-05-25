وفاة طفلة وإنقاذ 45 شخصا من السيول إثر التقلبات الجوية

25 مايو، 2023

تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل القيام بعدة عمليات إنقاذ وإسعاف أشخاص في حالة خطر نتيجة لسوء الأحوال الجوية مع تسجيل ارتفاع محسوس في منسوب المياه على مستوى الوديان، حسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وقامت ذات المصالح في امتصاص مياه الامطار داخل المنازل والسكنات. وكذا بعض الأحياء السكنية والمنشأة العمومية والخاصة إلى جانب العديد من الطرقات في كل من ولايات تيبازة، وتبسة، وأم البواقي، والطارف، قالمة وبومرداس.

وفي ولاية قالمة، تم انتشال اليوم الخميس، طفلة متوفية تبلغ من العمر 07 سنوات ببلدية بوحشانةكما تم إنقاذ 30 رعية افريقية حاصرتهم مياه واد سيبوس على اثر ارتفاع منسوبه ببلدية هيليوبوليس.

اما في ولاية الطارف، فقد تم انقاذ 15 عامل في حقل زراعي محاصرين بمياه الواد ببلدية البسباس دون تسجيل اصابات.

وفي ولاية تيبازة، تم امتصاص مياه الامطار داخل المنازل والسكنات الى جانب بعض الأحياء السكنية والمنشاة العمومية والخاصة وكذا العديد من الطرقات على مستوى بلديات دواودة و شعيبة، القليعة وبوسماعيل على اثر تسرب مياه الامطار وارتفاع منسوب المياه.

أما فيما يخص حالة الطرقات بالولاية، فإن الطريق الولائي رقم 58 الربط بين الدواودة والبليدة مغلق.

وكذا الطريق السريع بوسماعيل الجزائر مغلق لحركة المرور الى جانب الطريق الوطني رقم 11 مغلق على مستوى بلدية بوسماعيل نتيجة تركم المياه، عمليات فتحها متواصلة من طرف المصالح المختصة

ليديا كبيش

25 مايو، 2023

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