وفاة شرطي أثناء تأدية مهامه بتيزي وزو

لقي شرطي حتفه فيما أصيب آخر بجروح بليغة، بعد تعرضهما لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء تأدية المهام، بولاية تيزي وزو، منتصف ليلة أمس الأربعاء.

وحسب بيان المديرية العامة للأمن الوطني، فان الحادثة وقعت بعد التدخل الفوري لقوات شرطة فريحة بأمن ولاية تيزي وزو، استجابة لنداء نجدة بوجود شخص في حالة هيجان يقوم بالاعتداء على أفراد عائلته داخل المسكن، بوسط المدينة.

وفي محاولة لتهدئة المعتدي بعين المكان، فاجأ هذا الأخير عنصرين من قوات الشرطة بسلاح أبيض، أصاب كل من مفتش الشرطة شالة سمير بطعنة قاتلة، وزميله عون الشرطة بجروح بليغة.

ووفقا لذات المصدر فقد تم توقيف المعتدي الذي يبلغ من العمر 35سنة من قبل مصالح الشرطة، مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة المختصة.

وحسب ذات البيان، فإن شهيد الواجب الوطني، اسمه شالة سمير، يبلغ من العمر 46 سنة متزوج وأب لطفلتين، يقيم بقرية أخربان ببلدية فريحة بولاية تيزي وزو.

وتقدم المدير العام للأمن الوطني فريد بن الشيخ، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الأمن الوطني، بتعازيه الخالصة وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة المرحوم وكافة أسرة الأمن الوطني، مُتمنيا الشفاء العاجل للشرطي المصاب، المتواجد تحت الرعاية المركزة بمستشفى عزازقة بتيزي وزو.

رمزي أحمد توميات

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