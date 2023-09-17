وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في حادث مرور بالبيض

تم تسجيل اليوم الأحد وفاة شخص واصابة 5 اخرين نتيجة حادث مرور في بلدية المشرية ولاية البيض.

و جاء في بيان مصالح الحماية المدنية “تدخلت مصالحنا على الساعة 9:50 صباحا من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 119 الرابط بين بلدية تسمولين وبلدية المشرية دائرة بوقطوب”.

ووفقا لذات البيان يبلغ الضحية من العمر 73 سنة، تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث، كما تتراوح أعمار المصابين بين 5 و46 سنة (2 من جنس انثى و3 من جنس ذكر)، .تم تقديم الإسعافات اللازمة لهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي

خديجة مقداد

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