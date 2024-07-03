وفاة شخصين ببومرداس وآخر بمستغانم إثر حادثي مرور
لقي شخصان مصرعهما، ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، إثر حادث مرور بببومرداس، بينما توفي آخر بمستغانم لذات السبب.
وأفادت مصالح الحماية المدنية أنّ نصالحها تدخّلت من أجل حادث إصطدام بين سيارتين و إنحراف احدهما و دهسها لشخص على مستوى الطريق الوطني رقم 24 ببلدية و دائرة بومرداس، حيث خلف الحادث وفاة شخصين تم نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي.
بينما تدخّلت مصالحها بمستغانم من أجل حادث إصطدام بين شاحنة و دراجة نارية على مستوى الطريق الولائي رقم 49 ببلدية و دائرة حاسي_ماماش.
و خلّف هذا الحادث وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 26 سنة تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، حسب ما أوردته الحماية المدنية.
كوثر غريبي