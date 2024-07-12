وفاة شخصين بالمسيلة وآخر بغليزان إثر حادثي مرور

توفي شخصان وأصيب 6 آخرين بجروح في حادث مرور بولاية المسيلة، حيث تدخّلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 11سا12د، من أجل حادث اصطدام بين سيارة وشاحنة على مستوى الطريق الوطني رقم 46، ببلدية أولتام دائرة بوسعادة.

وأوردت الجماية المدنية أن مصالحها أسعفت المصابين ونقلت 4 منهم الى المستشفى المحلي اما الضحيتان المتوفيتان تمّ نقلهما الى مصلحة حفظ الجثث .

وفي سياق متصل، تدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 12سا19د، من أجل حادث دهس سيارة لشخص على مستوى الطريق السيار شرق-غرب اتجاه العاصمة منطقة المدادحة بلدية و دائرة الحمادنة

وأفادت ذات المصالح أنّ الحادث خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 19 سنة تم نقله الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى احمد فرنسيس .

كوثر غريبي