وفاة سفير روسيا لدى الجزائر: عطاف يوقّع على سجل التعازي

وقع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, أحمد عطاف, اليوم الإثنين, بمقر سفارة روسيا الفيدرالية بالجزائر, على سجل التعازي إثر وفاة سفير روسيا لدى الجزائر, فاليريان شوفاييف.

وكتب عطاف في سجل التعازي: “بكثير من الحزن والأسى مقرونين بتعاطف صادق وتضامن تام, أتقدم باسم إطارات وموظفي وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وأصالة عن نفسي, بخالص التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى أسرة الفقيد السفير فاليريان شوفاييف وإلى جميع أعضاء سفارة فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء السلك الدبلوماسي الروسي بموسكو وبالخارج”.

وأضاف الوزير بالقول: “وإذ نشارك أصدقاءنا الروس أحزانهم وخسارتهم بفقدان السفير شوفاييف, لا يسعنا في مقام كهذا إلا أن نستذكر مآثر هذا الدبلوماسي المحنك الذي أفنى عمره في خدمة بلاده وتمثيلها أحسن تمثيل, وهو الذي لم يتوان منذ توليه لمهامه النبيلة في الجزائر وحتى اللحظات الأخيرة من حياته في المساهمة بإخلاص وتفان وبشكل لافت في توطيد وتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الصديقين”.

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