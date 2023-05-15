وفاة سفير جنوب إفريقيا لدى الجزائر

15 مايو، 2023

توفي سفير جمهورية جنوب إفريقيا لدى الجزائر، بيلي ماسيتلا، أمس الأحد ببريتوريا بعد صراع طويل مع المرض.

وبهذه الحادثة الأليمة، أعربت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في بيان لها عن عميق حزنها وبالغ تأثرها.

وجاء في نص البيان: “لقد فقدت جنوب إفريقيا والقارة الإفريقية دبلوماسيا ذو خبرة عالية ومؤمنًا راسخًا بالمُثل والأهداف العليا للوحدة الإفريقية، بحكم نضاله بتفانٍ في الحركة المناهضة لنظام الفصل العنصري في بلاده”

” كما فقدت الجزائر في السفير بيلي ماسيتلا دبلوماسيا ساهم بفضل مؤهلاته وتفانيه في تقوية وصون العلاقات الجزائرية-الجنوب أفريقية”.يضيف البيان.

وتوجهت الوزارة بخالص تعازيها لطاقم سفارة جنوب افريقيا بالجزائر وللأسرة الدبلوماسية في جنوب إفريقيا ولأسرة وأصدقاء السفير ماسيتلا

رمزي أحمد توميات

15 مايو، 2023

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