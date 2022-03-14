وفاة ستة أشخاص واصابة 22 أخرين في حادث مرور بتبسة

14 مارس، 2022

توفي ستة أشخاص واصابة 22 أخرين في حادث مرور وقع بولاية تبسة ليلة الأحد الى الاثنين، بولاية تبسة، حسبما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية.

وحسب نص البيان، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية تبسة  ليلة الأحد الى الإثنين حوالي الساعة (22سا:45د) لأجل حادث مرور وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالماء الأبيض.

 تمثل الحادث في انحراف واصطدام حافلة لنقل المسافرين (خط عنابة الواد) بالجدار الخارجي لمصنع الزجاج ببلدية الماء الأبيض،حيث تم تسخير 07 سيارات اسعاف وسيارتي اتصال وبتعداد بشري قدر بحوالي 25 عون بمختلف الرتب وسيارة اسعاف تابعة لمصنع الانابيب وسيارة اسعاف تابعة لمصنع الاسمنت بالماء الأبيض وبحضور مصالح الدرك الوطني .

وأسفر الحادث عن تسجيل وفاة ستة اشخاص  تم تحويلهم الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى عاليا صالح بتبسة، كما آسفر الحادث عن إصابة 22 شخصا اخرين تم اسعافهم وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية الدكتور يوسف بوطرفة بالجرف بتبسة.

ليديا كبيش

14 مارس، 2022

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