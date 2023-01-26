وفاة سبعيني إثر تسممه بغاز أكسيد الكربون بولاية أم البواقي

26 يناير، 2023

تدخلت مصالح الحماية المدنية٬ على الساعة 14سا25د ، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من المدفأة “مدفاة بدون قناة صرف الغازات ” بقرية عباس لغرور بلدية ام البواقي ولاية ام البواقي٫ حسب بيان للحماية المدنية.

وأفاد ذات البيان٬ أن الحادث خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 72 سنة٬ و 5 ضحايا من عائلة واحدة لهم صعوبة في التنفس٬ تمثلوا في الأم 48 سنة الأولاد بين 10 و 17 سنة.

وختم البيان٬ بأن الضحايا تم اسعافهم من طرف مصالح الحماية المدنية٬ و نقلهم الى المستشفى٬ فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة.

 

حورية سعداوي

26 يناير، 2023

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