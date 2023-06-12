وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

توفي اليوم الإثنين، رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، عن عمر ناهز 86 عاما، بعد معاناة مع المرض حيث كان يعاني من عدد من المشاكل الصحية في السنوات القليلة الماضية.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وللتذكير فقد تم استبعاده من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي. ومنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...