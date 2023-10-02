وفاة امرأة إثر انقطاع للتيار الكهربائي بمستشفى بالبويرة

أعلنت مديرية الصحة لولاية البويرة، عن تسجيل وفاة امرأة بقسم الانعاش، بعد حادثة انقطاع التيار الكهربائي بمستشفى محمد بوضياف.

و قالت المديرية في بيانها، أنه تم اتخاذ كل الاجراءات لتحويل المرضى و وضعهم في مأمن ومباشرة إصلاح العطب، مع فتح تحقيق في الحادثة.

و أضافت مديرية الصحة في بيانها، “مدير الصحة كمال شفاي وكذا السلطات الولائية المدنية والعسكرية وعلى رأسها، عبد_الكريم لعموري، والي الولاية، و نواب البرلمان، تنقلوا فور وقوع الحادث لمتابعة الوضع عن كثب الى غاية عودة الامور الى طبيعتها”.

شرف الدين عبد النور

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