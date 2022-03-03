وفاة المجاهد سي أحمد التابلاطي

3 مارس، 2022

توفي المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني، أحمد طيبي المدعو “سي أحمد التابلاطي”، بعد مسار ثوري حافل.

و قدّم اليوم الخميس، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، تعازيه القلبية لعائلة المجاهد الراحل، أين قال:” ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ انتقال روح المجاهد ضابط جيش التحرير الوطني الفقيد أحمد طيبي المدعو سي أحمد التابلاطي إلى رحمة الله عز وجل”

وأضاف ربيقة:” فبعد مسار ثوري حافل بقي الفقيد وفيا لرسالة الشهداء من خلال تدوينه ومساهمته في عديد النشاطات والفعاليات التاريخية لاسيما على مستوى المؤسسة الرابعة التاريخية”

وتابع ذات المتحدث قائلا:”وبهذا المصاب الجلل لا يسعني إلا أن اتقدم إلى عائلته الكريمة وذويه وكل رفقائه في الجهاد والكفاح بأخلص التعازي وأصدق المواساة، راجيا من المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسدل عليه شآبيب غفرانه ويرزقه جنة الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

ليديا كبيش

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