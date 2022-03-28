تحطمت مساء هذا اليوم الإثنين، طائرة عسكرية مقاتلة من نوع ميغ 29، بسبب خلل تقني بعد إقلاعها مباشرة من القاعدة الجوية بوسفر بالناحية العسكرية الثانية، على إثر مهمة تدريبية مبرمجة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني فإنه على الرغم من تمكن الطيارين من القفز، الا أنه نتج عن الحادث استشهاد الرائد الطيار “بن مبخوت الطاهر” متأثرا بجروحه بالمستشفى العسكري الجهوي الجامعي بوهران بالناحية العسكرية الثانية.

وعلى إثر هذا الحادث الأليم أمر الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بفتح تحقيق فوري لمعرفة أسباب وظروف الحادث.

كما تقدم الفريق شنقريحة، باسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بأصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الشهيد وأقاربه، متضرعا إلى المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رمزي أحمد توميات

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