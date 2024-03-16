وفاة الصحفي عبد الرحمن تيميزار مدير جريدة Algérie -med-info الإلكترونية

16 مارس، 2024

توفي اليوم، الصحفي عبد الرحمن تيميزار، مدير الجريدة الإلكترونية Algérie -med-info، عن عمر ناهز 62 عاما.

و اشتغل الفقيد، خلال مساره المهني في عدة صحف وطنية من بينها “لوجان انديبوندان”، قبل أن يؤسس جريدة إلكترونية تحت تسمية “ألجيريا ميد أنفو”، كما عمل الراحل مكلفا بالاتصال لدى مؤسسات عمومية اقتصادية.

و سيوارى جثمان الفقيد الثرى، عصر اليوم، بمقبرة سوق الأحد، بولاية بومرداس.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تتقدم أسرة شرشال نيوز إلى عائلة الفقيد، بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، راجين من المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويرزق أهله جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون.

شرف الدين عبد النور

16 مارس، 2024

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