وفاة الشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ عبد العالي رزاقي

توفي اليوم الثلاثاء الشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي.

ويعتبر عبد العالي رزاقي من أبرز شعراء سبعينيات القرن الماضي، له عدة كتب ومجموعات شعرية.

إنا لله وإنا إليه راجعون