الرئيسية/الأولى/وفاة الشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ عبد العالي رزاقي وفاة الشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ عبد العالي رزاقي 21 مارس، 2023 توفي اليوم الثلاثاء الشاعر والكاتب الصحفي الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي. ويعتبر عبد العالي رزاقي من أبرز شعراء سبعينيات القرن الماضي، له عدة كتب ومجموعات شعرية. إنا لله وإنا إليه راجعون شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)معجب بهذه:إعجاب تحميل... مرتبط 21 مارس، 2023 فيسبوك تويتر مشاركة عبر البريد طباعة