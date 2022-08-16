 وفاة أحد المصابين في حريق المنطقة الصناعية بسكيكدة

أعلن اليوم الثلاثاء، مجمع سوناطراك، في بيان له، عن وفاة أحد العمال المصابين بحروق اثر الحريق الذي اندلع أمس الاثنين، بالمنطقة الصناعية في سكيكدة.

وجاء في نص البيان: “تلقّى مجمع سوناطراك نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى، “السيد حذيفة سعيدي” والذي انتقل إلى جوار ربه صبيحة هذا اليوم، 16 أوت 2022 إثر تعرضه لحادث نتيحة حريق خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K”.

وأشارت سوناطراك، في ذات البيان، إلى أن الراحل كان متعاقدا مع شركات المناولة.

وبهذا المصاب الجلل تقدم الرئيس المدير العام توفيق حكار باسم كافة عمال وعاملات مجمع سوناطراك بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وكانت سوناطراك، قد أعلنت مساء امس الاثنين، عن التحكم في حادث حريق بالمنطقة الصناعية لسكيكدة، شب خلال عملية تزويد شاحنة بمادة الكزيلان على مستوى محطة الشحن التابعة لمركب التكرير RA1K.

وأوضحت الشركة، أنّ الحادث تم التحكم فيه مباشرة من طرف وحدات التدخل للأمن الداخلي التابعة لسوناطراك، كاشفة أنه خلف ثلاثة جرحى متأثرين بحروق متفاوتة الخطورة تم إجلاؤهم على جناح السرعة إلى مستشفى سكيكدة.

ليديا كبيش

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