أعلن اليوم الأحد، المدير العام للغابات جمال طواهرية عن وضع شاحنات للتدخل السريع، مجهزة لإطفاء الحرائق على مستوى 40 ولاية، مبرزا أنه تم غرس 800 ألف شجرة إلى الآن.

وكشف طواهرية لدى حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية، عن وضع أبراج مراقبة لإرسال الإنذار، مع فتح عدة مسالك غابية ستساهم في إنجاح التدخلات لإخماد الحرائق، مبرزا انه تم غرس حوالي 800 ألف شجرة لحد الآن في اطار الحملة الوطنية للتشجير.

وأفاد ذات المتحدث ، أنه تم وضع إستراتجية جديدة لمكافحة حرائق الغابات خلال هذه الصائفة على مستوى كل الولايات، من خلال إشراك المواطنين والجمعيات المهتمة بحماية الثروة الغابية وبالتنسيق مع الحماية المدنية تفاديا للسيناريو الذي عاشته الجزائر السنة الماضية.

كما تم تسخير كل الإمكانيات لتفادي حرائق الغابات من خلال الشروع في عملية تنقية الغابات وبناء صهاريج مائية، مبرزا أن مصالحه وضعت شاحنات للتدخل السريع، مجهزة لإطفاء الحرائق على مستوى 40 ولاية، بالإضافة إلى أبراج مراقبة لإرسال الإنذار في حالة نشوب الحرائق”.

وبحلول موسم الاصطياف دعا المدير المواطنين الذين يفضلون الاستجمام في الغابات بحماية الفضاءات الغابية من خلال تجنب إشعال النار بغرض تحضير الشواء الأمر الذي اعتبره السبب الرئيسي في نشوب الحرائق.

أما فيما يخص الحملة الوطنية للتشجير، أكد طواهرية على انها “متواصلة وسمحت لحد الآن بغرس حوالي 800 ألف شجرة بالتنسيق مع عدة جمعيات.

رمزي أحمد توميات

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