وضع حيز الخدمة الطريق الاجتنابي الذي يربط بجاية بالطريق السيار شرق-غرب

قام وزير الأشغال العمومية والمنشات القاعدية، لخضر رخروخ، أمس الخميس ببجاية، بتشغيل شطر مشروع الطريق الاجتنابي ميناء بجاية / أحنيف، و الذي سيسمح بربط بجاية بالطريق السيار شرق-غرب، حسب ما كشفه موقع الإذاعة الجزائرية.

ويعتبر الشطر المدشن الذي يمتد على 16 كلم و الرابط بين تقريت و تيمزريت، المرحلة الأخيرة قبل تشغيل مجمل مشروع الطريق الاجتنابي الذي يبلغ طوله 100 كلم بين أحنيف ولاية البويرة و ميناء بجاية، و لم يتبقى على عملية استكماله إلا خمسة عشر كلم و الذي يوجد جزء منه في طور أشغال الحفر، حسب ذات المصدر.

وأوضح الوزير في هذا الصدد، خلال عملية تشغيل هذا الشطر، أن “المسافة قصيرة حقيقة إلا أن النتائج كبيرة”، داعيا القائمين على المشروع “للإسراع في تسليم كل الطريق الاجتنابي في الآجال المحددة”، يضيف المصدر ذاته.

أما فيما يخص نسبة تقدم أشغال الطريق الاجتنابي، الذي تم إطلاقه في سنة 2013 على مسافة إجمالية تقدر ب100 كلم (85 كلم في ولاية بجاية و 15 كلم في ولاية البويرة) فتقدر بحوالي 90 % ، و قد تم تسجيل تأخر كبير ناجم عن صعوبات شتى، سيما تلك المتعلقة بالتمويل و الطوبوغرافيا و لاعتبارات جيوتقنية للتربة و اعتراضات سكان الجوار و التي أثرت بشكل كبير على الآجال المحددة، حسب ما اوردته الإذاعة الجزائرية.

وقد سمحت عملية إعادة بعث الورشة في سنة 2020 بتحقيق تقدم معتبر من مجموع المشروع، يختم المصدر.

شرف الدين عبد النور

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