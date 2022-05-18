وضع حد لعصابة أحياء بتهمة زرع الرعب داخل حي سكني بالعاصمة

18 مايو، 2022

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الحراش من إيقاف 13 شخصا متهمين بزرع الرعب داخل حي سكني باستعمال أسلحة بيضاء والتحريض على التجمهر المسلح.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن فرقة الشرطة القضائية بأمن مقاطعة الحراش تمكنت من وضع حد لعصابة أحياء بتهمة زرع الرعب داخل حي سكني، المشاجرة في الطريق باستعمال أسلحة بيضاء والاخلال بالنظام العام مع عرقلة مهام القوة العمومية.

بالاضافة الى التحريض على التجمهر المسلح والتدخل من أجل تسهيل فرار الموقوفين، حيث تم توقيف 13 شخصا وحجز أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأنواع.وبعد استكمال الإجراءات القانونية

كما تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش

18 مايو، 2022

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