وضع حدّ لشقيقين توأم يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية بالبيض

تمكّنت فرقة قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بأمن ولاية البيـض، من توقيف امراة تننحدر من ولاية الجزائر العاصمة رفقة شقيقها يقومان بترويج المخدرات و المؤثرات العقلية على مستوى مقر إقامتهما بمدينة البيض حسب ما أفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وتعود حيثيـات القضية، إلى معلومات وردت الى المصلحة ، مفادهـا وجود امرأة تبلغ من العمر 26 سنة تقوم بترويـج و تخزين المخدرات و المؤثرات العقلية بإستغلال مسكنها العائلي.

عليه قامت الضبطية القضائية بالأمن الحضري باخطار النيابة و باستصدار إذن بالتفتيش لمسكن سالفة الذكر، أين كانت نتائجه إيجابية، حيث تم العثور على 40 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع برقابالين 300 ملغ أجنبية الصنع، كما تمّ توقيف شقيقها التوأم هذا الأخير بعد سماعه على محضر رسمي صرح أن كمية المؤثرات العقلية المضبوطة ملكه وتخصه، يضيف البيان، الذي أضاف أنّه تـــم انجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام نيابة محكمة البيض التي أمرت بايدعهما الحبس المؤقت.

ش.ن

معجب بهذه: إعجاب تحميل...